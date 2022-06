Premio Tuono Pettinato, la seconda edizione a Pisa

Domani alla Galleria Studio Gennai di Pisa prende il via la 2ª edizione del Premio Tuono Pettinato, promosso dalla Rete Bibliotecaria Bibliolandia.

L'appuntamento è previsto alle 19.30 nel quadro dell'inaugurazione della mostra "Gli scarabocchi di Maicol & Mirco", con Maicol & Mirco, vincitore della Prima edizione del Premio Tuono Pettinato intervistato da Guido Siliotto e Francesca Pepi (Rete Bibliolandia). Il Premio è finalizzato a diffondere la cultura del fumetto in Italia, in diversi target di pubblico, anche attraverso iniziative nelle scuole e incontri con gli autori; vuole essere un riconoscimento ad autori italiani che abbiano pubblicato opere originali nell'anno precedente all'edizione del concorso.

I 12 titoli ammessi alla fase finale di questa edizione del 'Premio Tuono Pettinato' sono stati selezionati da un'équipe di bibliotecari appassionati di fumetti e graphic novel che diligentemente hanno spulciato quanto edito nel 2021.

Per scegliere i finalisti possono partecipare tutti i lettori (fascia consigliata: 16 +) votando il loro titolo preferito entro e non oltre il 31 dicembre 2022 in un apposito form accessibile alla pagina web del premio. I 6 titoli più votati tra i 12 selezionati saranno poi valutati da una giuria di eccellenza che stabilirà, a giudizio insindacabile, il vincitore del "Premio Tuono Pettinato" edizione 2021.

La giuria di eccellenza, che assegnerà il Premio nel marzo del 2023, è composta da Virginia Tonfoni, Guido Siliotto, Enrico Pantani, dalla madre di "Tuono", Lia Remorini e da Maicol & Mirco, vincitore della Prima edizione del Premio Tuono Pettinato.

La mostra pisana di Maicol & Mirco si svolge nell'ambito della kermesse dei "Giorni di Tuono" dedicata al grande fumettista Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, ad un anno dalla scomparsa. La manifestazione, realizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, in collaborazione con il Comune di Pisa e con tanti soggetti pubblici e privati prevede l'inaugurazione del murale dedicato a Tuono e realizzato da Dottor Pira nella biblioteca comunale di Pisa ed inoltre mostre, concerti, talk e una maratona cinematografica.

Fonte: Ufficio Stampa