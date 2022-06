Sventò un furto a Firenze, 80enne 'omaggiata' dalla polizia

Nel marzo scorso, grazie alla tempestiva segnalazione di una signora di 80 anni, la polizia di Firenze ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di un ingente furto di attrezzatura professionale per riprese video appartenente ad una troupe televisiva estera.

L’episodio avvenne in piazza Pitti dove la donna si ritrovò accidentalmente ad assistere al fatto, messo a segno su un furgone parcheggiato in strada: il valore della refurtiva trafugata fu stimato intorno ai 60.000 euro.

Questa mattina la signora protagonista della vicenda ha ricevuto una inaspettata quanto gradita visita: gli agenti delle volanti, che al tempo avevano proceduto all’arresto, sono andati a trovarla portandole i saluti del Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma, accompagnati da una pianta di orchidea.

La donna si è commossa dopo essere stata ringraziata di persona dai poliziotti per il suo alto senso civico, che insieme alla fiducia nella Polizia di Stato e in tutte le Istituzioni, pochi mesi fa, ha portato le volanti della Questura di Firenze a sventare prontamente un furto in strada.