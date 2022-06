Torna il Calcio Storico: i provvedimenti a Firenze

Per consentire lo svolgimento delle partite del calcio storico è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione che variano a seconda degli orari dell’inizio dell’incontri: domani la partita comincerà alle 19, sabato e il 24 alle 18.

Le partite

Iniziamo dai divieti sosta. Dalla mezzanotte venerdì 10 alle 22 di sabato 11 giugno saranno in vigore divieti di sosta in via Ghibellina (da via Buonarroti al numero civico 58R), largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce. Questi divieti saranno istituiti anche da mezzanotte alle 20 del 24 giugno.

Saranno invece in vigore venerdì nella fascia oraria 8-22 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche a piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), lungarno alle Grazie, Volta dei Tintori e piazza dei Cavalleggeri. Nella fascia oraria 11-22 si aggiungerà anche il divieto di sosta in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi.

Passando ai divieti di transito, domani dalle 13 alle 22 scatterà la chiusura al traffico della zona piazza Santa Croce. In dettaglio si tratta di via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), Corso Tintori, via dei Benci, Borgo Santa Croce, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazano (tra piazza Santa Croce e via del Fico), via dei Pepi (tra piazza Santa Croce e via del Fico), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), piazza Santa Croce (carreggiata di collegamento tra via dei Benci e via Verdi), via Malenchini, piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci), Volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri (tra lungarno della Zezza e Corso Tintori), lungarno della Zecca Vecchia (corsia con direzione da intersezione via delle Casine all’intersezione piazza dei Cavalleggeri). Ulteriori provvedimenti collegati: senso unico in via dei Bentaccordi (da via dell’Anguillara verso piazza dei Peruzzi), inversione di marcia in via Torta (da via dell’Anguillara a via della Burella), senso unico in via Isole delle Stinche (da via della Burella a via della Vigna Vecchia). Sarà inoltre revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (da Ponte alle Grazie a Corso Tintori).

Per quanto riguarda gli altri giorni in cui si svolgono le partite, sabato 11 giugno i divieti di sosta saranno in vigore con lo stesso orario 8-22 mentre i divieti di transito scatteranno alle 11 per concludersi alle 20. Stesso orario per i provvedimenti collaterali. Il 24 giugno i divieti di sosta sono previsti in orario 8-20 e quelli di transito dalle 11 alle 20.

il corteo della Repubblica

Oltre ai provvedimenti per le partite, sono stati predisposti divieti di sosta e di transito legati al passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentino con orari differenziati sulla base dell’inizio della partita.

Domani, venerdì 10 e di sabato 11 giugno, dalle 8 scatteranno i primi divieti di sosta in via dei Rondinelli, piazza degli Antinori (tra via dei Rondinelli e via degli Agli), via degli Agli, via dei Pecori (fino alle 21). In piazza San Firenze la sosta sarà vietata invece nella fascia oraria 13-20. Ancora divieti di sosta dalle 14 alle 21 in piazza di Parte Guelfa, via Pellicceria, via di Porta Rossa, via dei Tornabuoni, via della Spada, via del Sole, piazza Santa Maria Novella, via Roma, piazza della Repubblica, via degli Speziali, via dei Calzaiuoli, piazza della Signoria, via della Ninna, via dei Neri, via dei Benci, Borgo Santa Croce, via Magliabechi. Questi provvedimenti saranno replicati nella giornata del 24 giugno in orario 8-20.

Per il passaggio del corteo scatteranno invece divieti di transito al passaggio del corteo. Venerdì dalle 16 alle 17, sabato 11 e venerdì 24 giugno dalle 15 alle 17 in piazza di Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, via dei Tornabuoni, via della Spada, via del Sole, piazza Santa Maria Novella. Successivamente scatterà la chiusura del percorso verso piazza Santa Croce con partenza da piazza Santa Maria Novella e prosecuzione in via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via degli Agli-via dei Pecori-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Speziali-via dei Calzaiuoli-piazza della Signoria-via della Ninna-via dei Neri-via dei Benci-Borgo Santa Croce-via Magliabechi. Questi provvedimenti saranno in vigore domani dalle 17 alle 19, sabato 11 e venerdì 24 dalle 16 alle 18.

Per quanto riguarda il percorso di ritorno, i divieti di transito al passaggio del corteo interesseranno piazza Santa Croce-Borgo dei Greci-piazza San Firenze-via della Condotta-via dei Calzaiuoli-via degli Speziali-piazza della Repubblica-via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa. Domani l’orario è dalle 20 alle 21, sabato e il 24 giugno dalle 19 alle 20.