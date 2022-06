Torna la ColorCorriamo a Porcari

Dopo il lungo stop di due anni, imposto dalla pandemia, l'associazione Porcari Attiva ripropone l’iniziativa a ritmo di musica e polvere colorata che, nel 2019, aveva segnato l’inizio di un nuovo rituale di divertimento. Quest’anno la ColorCorriamo si terrà sabato 11 giugno e vuole essere un’edizione di vera rinascita. "Abbiamo davvero bisogno di socializzare e riscoprire il piacere dello stare insieme - afferma la vicepresidente Renata Bonacchi - e il Centro Commerciale Naturale vuole rendersi protagonista di questa ripresa".

L’incontro è previsto alle 16,45 in piazza F. Orsi per prepararsi tutti insieme, a ritmo di musica, alla partenza delle ore 17. Ogni partecipante ha a disposizione un kit, formato da una sacca, una maglietta, i sacchetti di polvere colorata e un occhiale fluo. Il percorso si snoderà nel centro di Porcari e avrà quattro tappe colorate: la prima nella 167, in via Stazione, la seconda presso l’area antistante lo Stadio Comunale, la terza in via Sbarra e l’ultimo "lancio colorato" si terrà in Torretta, vero e proprio polmone verde di Porcari.

Ad attendere al ritorno, in piazza Orsi, i partecipanti ci sarà uno schiuma party. Colori, musica e divertimento sono gli ingredienti di questa iniziativa, adatta a grandi e piccini: un modo per celebrare l’arrivo dell’estate e assaporare la bellezza del territorio in questa passeggiata per il paese.

La ColorCorriamo aprirà la strada ad una serata di festa che si terrà proprio in piazza Orsi: tanti truck di street food, adatti ad ogni palato, e musica fino a tarda sera. A far ballare ci saranno i dj di Radio Mitology, Enrico Citi e Massimo Bani. È possibile comprare i biglietti presso la Fondazione Lazzareschi fino a sabato 11 giugno alle ore 14.

Maggiori informazioni sulla Facebook di Porcari Attiva e sul sito www.porcariattiva.com.

