Torselli (FdI) contro Giani: "Una polizia regionale non serve"

"Ci opporremo con ogni mezzo alla costituzione della polizia regionale che il presidente Giani, così come ha dichiarato in una risposta a una nostra interrogazione, starebbe valutando di costituire".

Lo dichiara Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano.

"A cosa servirebbe una polizia destinata a far rispettare le ordinanze regionali? Semplice, avrebbe soltanto lo scopo di tartassare i cittadini con ulteriori multe o contravvenzioni, non a garantirne la sicurezza. Se Giani vuole fare qualcosa in quest'ambito, perché invece non chiede maggiori risorse al ministro Lamorgese per adeguare le caserme di carabinieri e polizia? Oppure, perché non chiede al capo del Viminale più agenti a Firenze, visto che il nostro capoluogo registra un'aggressione violenta al giorno".

