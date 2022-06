Trovati con 8 kg di droghe varie a Cagliari, tra gli arrestati 2 sono di Santa Croce

Erano arrivati in Sardegna da Santa Croce sull'Arno e sono finiti in carcere assieme a un terzo perché trovati in possesso di 4 kg di anfetamine, 2 kg di cocaina e 2 di marijuana in un appartamento di viale Sant'Avendrace a Cagliari. La polizia ha sequestrato ieri la droga, che sul mercato sarebbe valsa un milione di euro, e ha arrestato i tre albanesi: un 42enne, residente a Cagliari, un 34enne e un 41enne provenienti dal comprensorio del cuoio.

La polizia sapeva che quella casa era importante per lo spaccio perché dopo appostamenti di giorni aveva visto entrare volti noti alle forze del'ordine. Il blitz è scattato ieri mattina. I poliziotti hanno trovato uno zaino con la droga, telefoni cellulari, biglietti d'areo, appunti con nomi e altro materiale definito interessante dal punto di vista investigativo.

Si cerca di capire adesso da dove proviene la droga, che potrebbe essere stata portata dai due albanesi provenienti dalla provincia di Pisa.