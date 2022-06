"Aspettando la 1000 Miglia" a Cascina: Corso Matteotti diventa un salone a cielo aperto

È scattato il conto alla rovescia per il passaggio da Cascina della Mille Miglia, in programma per venerdì 17 giugno. E per gli amanti delle quattro ruote domenica 12 giugno ci sarà un gustosissimo antipasto: Corso Matteotti si trasformerà infatti in un bellissimo ‘salone a cielo aperto’ dove potremo ammirare splendidi modelli di Ferrari e auto d’epoca. A partire dalle 9, infatti, andrà in scena “Aspettando la 1000 Miglia - La Corsa più bella del mondo”, con un’esposizione di auto di interesse storico e sportivo realizzata dal Comune di Cascina in collaborazione con il Club Automobilistico La Gherardesca e la Scuderia Ferrari Club Cascina.

“Un’iniziativa che ci consente di allungare la durata di un evento spettacolare – ha detto l’assessora Bice Del Giudice – e che vede Cascina in prima linea come unica tappa che prevede le prove cronometrate all’interno del tragitto che vedrà le vetture risalire da Siena a Parma. Con la manifestazione di domenica abbiamo coinvolto due realtà territoriali importanti e sarà un’ulteriore appuntamento per rendere attrattivo il Corso Matteotti”.

“La 1000 Miglia si presenta da sola e non c’è bisogno di spiegare quanto sia importante – ha sottolineato Giancarlo Catarsi, presidente del Club Automobilistico La Gherardesca –. Per noi è motivo di lustro e di onore far parte di una manifestazione di supporto a un simile evento. Per il 12 organizziamo con la Scuderia Ferrari Club Cascina una manifestazione libera, per la quale si prevede una buona partecipazione di auto. Le macchine saranno sportive classiche di interesse storico e collezionistico, che però non hanno le caratteristiche per partecipare alla 1000 Miglia. Domenica faremo questa esposizione statica sul Corso Matteotti: una mattinata in cui le auto saranno parcheggiate in bella mostra, con aperitivo e scioglimento della manifestazione per l’ora di pranzo”.

Molto soddisfatti anche i soci della Scuderia Ferrari Club Cascina. “Dopo due anni in cui tutte le attività si sono bloccate, accogliamo queste giornate come punto di ripartenza – ha aggiunto il segretario Paolo Turbati –. Abbiamo voglia di tornare attivi e speriamo che le due manifestazioni in programma a Cascina ci aiutino ad attirare anche nuovi soci. Come associazione cascinese attiva da oltre trent'anni, siamo lieti di prendere parte e contribuire a questo tipo di iniziative di valorizzazione del territorio che mettono in campo la passione per i motori che ci contraddistingue”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa