Autolinee Toscane, bus straordinari per esami e corsi di recupero in zona Cuoio

Autolinee Toscane ha concordato con l’amministrazione provinciale di Pisa e la Regione Toscana di svolgere dei servizi di bus straordinari e aggiuntivi a beneficio degli studenti impegnati nei corsi di recupero e negli esami di fine anno scolastico. Due i servizi di trasporto pubblico locale su bus che verranno effettuati da Autolinee Toscane.

Il primo servizio riguarda i corsi di recupero presso l’Istituto Tecnico Statale “Carlo Cattaneo” di San Miniato, per il periodo 14 giugno al 16 luglio. Il servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì e l’accesso al servizio è con tariffa extraurbana. Le corse sono 4, due all’andata e due al ritorno, con arrivo e ritorno una a Castelfranco e l’altra a Santa Croce.

FERMATE E ORARI

CORSA 1 LINEA 22 ANDATA CASTELFRANCO-SAN MINIATO FERMATE ORARI CASTELFRANCO 07:50 S.CROCE V.DI VITTORIO 07:55 S.CROCE V.DI PELLE 07:58 S.CROCE P.MATTEOTTI 08:00 FUCECCHIO 08:05 S.PIERINO 08:11 S. MINIATO STAZ 08:15 S.MINIATO BASSO 08:18 S.MINIATO P.ZA EUFEMI 08:25

CORSA 2 LINEA 22 RITORNO SAN MINIATO-CASTELFRANCO FERMATE ORARI S.MINIATO P.ZA EUFEMI 12:45 S.MINIATO BASSO 12:52 S. MINIATO STAZ 12:55 S.PIERINO 12:59 FUCECCHIO 13:05 S.CROCE V.DI PELLE 13:11 S.CROCE P.MATTEOTTI 13:13 S.CROCE BUOZZI 13:16 CASTELFRANCO 13:23

CORSA 3 LINEA 22 ANDATA SANTA CROCE - SAN MINIATO FERMATE ORARI S.CROCE P.ZA BEINI 07:50 CASTELFRANCO V.USCIANA 07:55 CASTELFRANCO V.LE ITALIA 07:59 S.ROMANO V.LAZIO 08:02 CAPANNE V.DANTE 08:04 MONTOPOLI 08:08 S.ROMANO STAZIONE FS 08:13 CASOTTI 08:14 PONTE A EGOLA 08:18 LA CATENA 08:22 S.MINIATO P.ZA EUFEMI 08:26

CORSA 4 LINEA 22 RITORNO SAN MINIATO-SANTA CROCE FERMATE ORARI S.MINIATO P.ZA EUFEMI 12:45 LA CATENA 12:49 PONTE A EGOLA 12:53 CASOTTI 12:57 S.ROMANO STAZIONE FS 12:58 MONTOPOLI 13:03 CAPANNE V.DANTE 13:07 S.ROMANO LAVIALLA 13:09 CASTELFRANCO V.LE ITALIA 13:12 CASTELFRANCO V.USCIANA 13:16 S.CROCE P.ZA BEINI 13:21

Il secondo servizio di Autolinee Toscane invece è un servizio di bus navetta per i giorni 22 e 23 giugno 2022, tra Pontedera Autostazione e Palazzo Blu, per consentire il trasporto degli studenti in occasione delle prove dell’esame di Stato presso il Liceo Statale “Eugenio Montale”, nelle fasce orarie 7:30-9:30 e 12:00-15:30, nell’ambito degli itinerari dell’autolinea urbana 2 di Pontedera.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa