Cinema all’aperto a Castelfiorentino nello Spazio Arena

Importante novità nella stagione estiva del Cinema Mario Monicelli di Castelfiorentino. Dal prossimo sabato 18 giugno le proiezioni non avverranno più al Ridotto del Teatro del Popolo, ma all’aperto, nel vicino Spazio Arena.

Per tutto il periodo estivo quindi, castellani e non, potranno assistere a numerosi film scelti con l’obiettivo di intercettare i gusti di ognuno. Nel cartellone, pertanto, film impegnati e più leggeri che spazieranno tra molti generi senza naturalmente dimenticare i bambini.

“Il cinema è una passione da non abbandonare neanche d’estate- dichiara Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo- anzi le serate estive diventano spesso l’occasione per vedere i film. Da anni portiamo avanti l’attività del Cinema Mario Monicelli nella convinzione di quanto sia importante valorizzare l'unicità della visione condivisa, propria delle sale cinematografiche. Per la prima volta abbiamo pensato di spostarci di pochi metri, dalla sala del Ridotto del Teatro del Popolo al confortevole Spazio Arena, dove nelle calde serate estive proietteremo tanti bei film sotto le stelle”.

Si comincerà Sabato 18 Giugno alle ore 21,30 con “Una famiglia vincente-King Richard” per la regia di Reinaldo Marcus Green con proiezioni previste il Martedì e il Sabato.

Il costo del biglietto a € 3,00 cerca di rendere pienamente accessibile la fruizione delle proiezioni. Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma dettagliato della stagione.

INFO: Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it.

Fonte: Ufficio Stampa