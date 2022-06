Pontedera lo aveva visto come professore di diritto e protagonista politico per il centrodestra, prima di diventare dirigente scolastico a Sanremo, al liceo Cassini. È morto Claudio Valleggi, aveva 59 anni, trovato senza vita nel suo ufficio si presume per un malore.

Nel 2009 divenne consigliere comunale di minoranza per il centrodestra, in precedenza fu assessore a Lucca con sindaco Pietro Fazzi.

A ricordarlo nella sua veste scolastica un suo ex collega, il dirigente del Fermi di Pontedera Luigi Vittipaldi: "Negli ultimi due anni è stato quasi sempre a Sanremo per gestire la difficile situazione della pandemia ma, di volta in volta, quando tornava a Pontedera, faceva sempre un salto al Fermi e al Marconi per salutare gli ex colleghi. L'ultima volta ci siamo visti davanti alla gelateria sul "piazzone" e, come sempre, abbiamo parlato dei problemi scolastici, ma anche dei nostri cani, di vicissitudini varie, ecc. Claudio era così: caciarone e schivo allo stesso tempo. Sempre accanto al suo Chirion", parlando del cane che lo aveva accompagnato fedele in questi anni.