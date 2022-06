Da settembre il nuovo polo di Pontedera ospiterà il Curtatone e Montanara

Il Polo Dino Carlesi ospiterà a settembre, dall'inizio del prossimo anno scolastico, le classi di primaria e secondaria dell'istituto Curtatone e Montanara. Lo ha ribadito, stamani, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi che, per l'ultimo giorno di scuola, ha salutato, ma soprattutto ringraziato, i giovani studenti della primaria Saffi, alla "Madonna dei Braccini" a La Borra e quelli delle medie Curtatone, al Palazzo Blu.

Franconi ha effettuato un sopralluogo, assieme alla dirigente dell'istituto Maria Tiziana Baratta e alla direttrice dei servizi generali e amministrativi della scuola Imma Canonico, proprio sul cantiere del Polo Carlesi, constatando che i lavori procedono nei tempi previsti e senza intoppi e, dunque, i tempi saranno rispettati. Per questo il sindaco, parlando direttamente con i ragazzi, ha assicurato: "A settembre vi consegniamo la nuova scuola e siamo ottimisti di darvi una struttura adatta alle vostre aspettative. Il merito è vostro - ha aggiunto Franconi rivolgendosi ai giovani - che ci avete dato fiducia, che ci avete ascoltato e seguito durante la progettazione e quindi oggi io sono qua per dirvi grazie. Ci vedremo nella nuova scuola per il prossimo anno scolastico".

Intanto, sempre per l'ultimo giorno di scuola, l'assessore comunale Francesco Mori ha rivolto un messaggio al personale delle istituzioni educative e scolastiche: "Si avvia a conclusione un anno educativo e scolastico non meno faticoso e impegnativo degli ultimi trascorsi. Nonostante tutto, ancora una volta avete speso le Vostre migliori risorse ed energie nel prenderVi cura delle nostre bambine e bambini, come dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Avete sostenuto le nostre comunità educative e scolastiche nel lungo cammino di questo anno con la professionalità e la determinazione, il rigore e l’umanità di cui si sostanziano l’autorevolezza e il prestigio delle Istituzioni che rappresentate. Sono certo che con il consueto costante impegno sarete pronti, già da domani, a programmare al meglio la ripartenza del prossimo settembre. Per questo, a nome e per conto del Sindaco Matteo Franconi, esprimo a Voi il più sincero e vivo ringraziamento unitamente all’augurio che possa ravvivarsi in tutti l’entusiasmo di svolgere il mestiere più bello del mondo. Lo dobbiamo ai nostri giovani".