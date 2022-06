Due incidenti in poche ore a Montemurlo, nessun ferito grave

Ieri, 9 giugno, sulle strade montemurlesi si sono verificati due incidenti a distanza di poche ore per fortuna senza nessun ferito grave. Il primo sinistro è avvenuto intorno alle ore 10,30 sulla via Montalese a poca distanza dal municipio.

A rimanere a terra un ciclista tedesco di 63 anni che, insieme alla moglie, sta facendo un viaggio alla scoperta dell'Italia sulle due ruote. La polizia municipale deve ancora stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente ma pare che il ciclista sia stato urtato da un'auto condotta da un cittadino montemurlese di 84 anni. Il ciclista ha così perso il controllo ed è andato a sbattere contro un'auto in sosta. Per fortuna il cittadino tedesco ha riportato solo lesioni lievi, anche se è stato portato in ospedale a Prato per accertamenti. Poteva avere conseguenze ben più gravi, invece, l'incidente avvenuto intorno alle 12,30 in via Giuseppe Di Vittorio a Bagnolo nei pressi del confine con il Comune di Prato.

Un'auto, marca Peugeot, condotta da un giovane di 24 anni residente ad Agliana, ha compiuto una vera e propria carambola, andando a colpire prima due auto ferme sul bordo della strada ed è poi rimbalzata finendo sulla carreggiata opposta, dove ha colpito un veicolo che sopraggiungeva, urtandolo per fortuna solo sulla fiancata. Nell'impatto i mezzi hanno riportato notevoli danni, mentre per i conducenti dei mezzi solo lesioni di lieve entità.

L'incidente pare causato dalla velocità non adeguata alla strada ed è avvenuto in un punto dov'è presente una curva pericolosa. La polizia municipale sta comunque analizzando i video delle numerose telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Proprio analizzando le immagini delle telecamere, gli agenti hanno potuto vedere un pedone che fa appena in tempo a salire in auto prima di essere colpito dall'auto fuori controllo. Se l'uomo fosse stato urtato mentre viaggiava sul bordo della strada, l'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi. La polizia municipale ha provveduto a fare l'alcol test a i conducenti dei mezzi coinvolti nei due incidenti e sono risultati entrambi negativi.

La comandante della polizia municipale, Enrica Cappelli ricorda che: "è importante fare attenzione alla segnaletica stradale che proprio in quel punto indica la presenza di una curva pericolosa". Invito alla prudenza e al rispetto del Codice della Strada arriva anche dal sindaco Simone Calamai: "È importante seguire le regole e fare la massima attenzione quando si è alla guida". Infine, nel tardo pomeriggio intorno alle ore 18,30 in via Labriola un'auto in manovra mentre stava parcheggiando ha urtato un motociclista. Nessuno ha riportato lesioni.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa