Fabiani in visita a Marradi: “In corso il rilancio dell’Ortofrutta del Mugello”

“Possibili sbocchi commerciali, investimenti sullo stabilimento e tenuta occupazionale sia stabile che stagionale; è quello che abbiamo chiesto come Regione e devo dire che ci riempie di gioia vedere oggi, qui a Marradi, le lavoratrici a tempo determinato chiamate addirittura al rientro anticipato a lavoro per la ripresa dell’attività dell’azienda”. Lo afferma Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, che si recato in visita all’Ortofrutticola del Mugello, la fabbrica già al centro della mobilitazione regionale di istituzioni e sindacati.

“Ci siamo confrontati con la nuova proprietà, ci sono progetti per il futuro ed è in corso il rilancio dello stabilimento che fino a pochi mesi fa sembrava destinato alla chiusura – continua il consigliere - Si conferma l’importanza dell’accordo che ha fatto storia, per così dire, visto che sono stati tutelati per due anni tutti e 64 gli stagionali: la tutela dei lavoratori a termine, siano essi dell’indotto oppure con contratti di lavoro precari, si conferma un punto dirimente della difesa dell’occupazione nelle vertenze dei tavoli regionali, dove ormai puntiamo alla protezione di questi lavoratori anche negli accordi che stipuliamo per il lavoro e il rilancio dei siti produttivi interessati”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa