Il presidente Giani saluta i neo assunti al teatro Verdi di Firenze

“Benvenuti in squadra”, così il presidente Eugenio Giani ha salutato oggi al teatro Verdi di Firenze gli oltre 300 neo assunti (età media 37 anni) in Regione Toscana. Una festa per la Regione che si arricchisce di professionalità e competenze e che oggi ha voluto sottolineare l’importanza di queste nuove assunzioni di uomini e donne con un evento tutto dedicato a loro.

Sul palco, a fare gli onori di casa insieme al presidente, la portavoce Cristina Manetti che ha condotto l’incontro insieme a Gaetano Gennai dell’ufficio di Gabinetto. Il personale della Giunta e di Artea è stato assunto nel corso del 2021 e nella prima metà del 2022. Insieme ai neo assunti anche i loro mentori individuati in oltre 50 unità dalle Direzioni per affiancarli con attività di accoglienza, accompagnamento e supporto all'inserimento all’interno dell’organizzazione regionale.

“Siete entrati in questi mesi nella squadra della Regione Toscana- ha detto Giani dal palco- , e per la Toscana siete l'espressione del governo, delle funzioni che la Costituzione e le leggi ci attribuiscono, siete parte di un progetto strategico che è quello di rendere la nostra Regione Toscana sempre più vicina ai cittadini e sempre più in grado di assolvere le funzioni che portano allo sviluppo e alla modernizzazione. Quello che è veramente importante- ha sottolineato ancora Giani- è sentire di essere espressione di questa vocazione immanente della Regione Toscana, di offrire al mondo l’immagine di efficienza , funzionalità e servizio migliore”.

Insieme a Giani sul palco del Verdi il direttore generale Paolo Pantuliano, i direttori , i dirigenti, i funzionari. I neoassunti in platea, qualcuno in video ha rilasciato interviste. Tutti orgogliosi, soddisfatti e fieri di avere vinto un concorso al quale hanno partecipato oltre 30mila candidati.

“La Regione Toscana – ha infine ricordato Giani- pur nel pieno dell’emergenza pandemica ha avviato e concluso procedure concorsuali che hanno rappresentato un’opportunità sia per gli oltre 30mila candidati che hanno risposto agli avvisi pubblici pubblicati, sia per l’amministrazione che con un’età media di 53 anni ha finalmente l’occasione di rafforzare l’organico, inserendo forze nuove da affiancare al personale già qualificato”.

E’ una ripartenza hanno sottolineato anche i dirigenti ricordando il blocco del turn over degli anni precedenti. Da sottolineare anche la valorizzazione del personale già assunto da tempo grazie alle progressioni verticali.

La maggioranza dei candidati è laureata e il 95 per cento dei è residente in toscana. Il 55 per cento ha una laurea afferente all’area socio/giuridico/economica, il 24 per cento tecnica e 8 per cento umanistica. Il 65 per cento nei neoassunti ha esperienze di lavoro pluriennali sia nella pubblica amministrazione sia nella libera professione

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa