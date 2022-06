La Traversata, installazione alla biblioteca di Santa Croce

C’è qualcosa di nuovo sulla facciata della Biblioteca Comunale Adrio Puccini: sono una decina di zainetti trasparenti, pieni di oggetti, che pendono dalle finestre e dal balcone, e si sentono delle voci passando, voci di ragazze e ragazzi che leggono incessantemente un elenco di oggetti. Si tratta di una installazione che da mercoledì 8 giugno è visibile in Largo Delio Nazzi, lo spazio pedonale antistante la Biblioteca Comunale, che raccoglie i lavori fatti dalle ragazze e dai ragazzi delle quattordici classi seconde e terze delle scuole medie di Santa Croce sull’Arno e Staffoli. Sono il risultato finale del progetto che il Tavolo della Memoria e l’Istituto Comprensivo hanno pensato insieme in occasione del 3 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Le classi che hanno aderito hanno iniziato a lavorare al progetto nel mese di ottobre scorso, affrontando la lettura collettiva del libro di Francesco D’Adamo “La Traversata”. Poi ogni classe si è cimentata nella preparazione di uno zaino con gli oggetti ritenuti necessari per affrontare una traversata dopo un incontro propedeutico curato dagli educatori dei Servizi Educativi comunali.

Le ragazze e i ragazzi si sono chiesti cosa significa abbandonare gli affetti, le case, le cose di una vita, seppur giovane, e partire alla volta dell’ignoto, e hanno provato a sperimentare le scelte da farsi. Qualcuno ha scelto di portare con sé le fotografie degli amici, della classe lasciata, qualcuno un mattone della propria casa o un peluche, tante e tanti hanno messo nello zaino carta e penna per scrivere, tutte e tutti hanno messo libri da leggere, coperte per affrontare il viaggio, qualche farmaco e utensile.

Un lavoro che li ha fatti riflettere, esplorare sensazioni diverse, creare legami empatici con chi deve affrontare migrazioni.

Un lavoro molto intimo che le classi delle scuole medie di Santa Croce sull’Arno e Staffoli ci hanno restituito invitandoci ad una riflessione collettiva su un tema che sembra essere sempre attuale, dalle migrazioni per motivi economici a quelle dovute alla guerra.

Ricordiamo che Il Tavolo della Memoria, costituito per lavorare attorno ai temi della Memoria, promuovere e sostenere iniziative pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici accezioni di questo tema, è oggi uno strumento permanente dell’Amministrazione comunale. Del Tavolo, attualmente, fanno parte: Servizi Educativi del Comune di Santa Croce sull’Arno e Comitato della Memoria dei ragazzi, Servizi Culturali del Comune di Santa Croce sull’Arno, l’Istituto Comprensivo Statale, le associazioni Aned, Anpi, Arturo, Centro Giovani Rock City, Pro Loco, Pubblica Assistenza.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno