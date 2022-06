Minibasket Abc non va in vacanza: conclusa la stagione via al Summer Camp

Una stagione impegnativa ma bellissima quella del Minibasket Abc, che si è chiusa con un pomeriggio in stile Nba, con il PalaBetti teatro di una vera e propria mini league.

Numeri in costante crescita e gruppi sempre più affiatati quelli dei Minibasket gialloblu, protagonisti dei vari trofei organizzati dal Comitato Provinciale di Firenze. A partire dagli Esordienti fino ad arrivare ai piccoli del Microbasket, i mini atleti targati Abc hanno regalato davvero grandi soddisfazioni. Il tutto condito dalla disponibilità di genitori e famiglie e dalla competenza di uno staff meraviglioso, sapientemente guidato dal responsabile tecnico Matteo Bruni, al quale vanno i complimenti e il ringraziamento della società per il grande lavoro svolto fino ad oggi. Un immenso grazie, dunque, ai nostri istruttori Antonio Ticciati, Alberto Ciampolini, Pietro Cantini, Alessio Cicilano, Nicol Banchelli e Daniele Viviani.

Adesso un pò di meritato riposo anche se il Minibasket Abc non va in vacanza: dal 13 giugno al 29 luglio in programma ben sette settimane di Summer Camp aperto a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2011 e il 2017. Un Summer Camp che quest’anno è stato addirittura inserito nella rete degli EduCamp Coni.

SUMMER CAMP ABC

Torna con tantissime novità il Summer Camp Abc, che dal 13 giugno al 29 luglio propone sette settimane multisport riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2011 e il 2017. Quest’anno, per la prima volta, il camp è entrato a far parte della rete degli Educamp Coni!

ATTIVITA’ PROPOSTE

Verranno svolte attività sportive di basket, calcio e volley oltre ad altre discipline come arti marziali, breakdance e yoga, ma anche laboratori creativi per rendere ancora più variegata la proposta di intrattenimento.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina del basket, saranno proposte didattiche innovative come lezioni con la musica, per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo, e lezioni in lingua inglese.

ORARI E COSTI

Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e ogni giorno verranno svolte almeno 4 attività diverse per dare la possibilità ai bambini di usufruire di una proposta sempre varia e stimolante.

Il costo del camp ammonta a 10 euro di iscrizione (comprensivi di assicurazione e kit camp, validi anche per più turni) e 40 euro settimanali. E’ necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (per bambini che abbiano compiuto il 6° anno di età).

CONTATTI E ISCRIZIONI

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.abccastelfiorentino.it, scrivere a info@abccastelfiorentino.it oppre contattare i numeri 0571 61661 e 328 3180827 (whatsapp).

