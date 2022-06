Processo a Grillo per aggressione al giornalista Selvi: Fnsi, Ast e Odg in aula per costituirsi parte civile

Lunedì 13 giugno 2022, l'avvocato Giulio Vasaturo sarà al Tribunale penale di Livorno per chiedere, in rappresentanza di Fnsi e Ast e dell'Ordine dei giornalisti, la costituzione di parte civile nel processo penale che si aprirà a carico di Beppe Grillo, chiamato a rispondere del reato di violenza privata e lesioni personali, per l'aggressione perpetrata ai danni del giornalista Francesco Selvi.

La richiesta di costituzione di parte civile è finalizzata ad ottenere la condanna di un grave atto di violenza, peraltro realizzato da un personaggio politico e pubblico nei confronti di un giornalista, al fine di impedirgli l'esercizio del diritto-dovere costituzionale di cronaca.

L'episodio risale al settembre 2020 a Marina di Bibbona: Grillo spinse il giornalista Selvi sulla scala di uno stabilimento balneare, facendolo cadere e provocando trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Grillo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza privata e lesioni.

Fonte: Associazione Stampa Toscana - Ufficio Stampa