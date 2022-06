Rock & Peace, Forcoli alza il volume a sostegno dell'Ucraina

Una serata per stare insieme, ascoltare musica dal vivo e dire no alla guerra. Tutto pronto a Forcoli "Rock & Peace" for Ucraina, concerto che ha come obiettivo una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

L'evento sabato 11 giugno nella frazione del Comune di Palaia, avrà inizio dalle 18 in poi allo stadio Brunner in via Nannipieri, e continierà fino a notte inoltrata. Musica dal palco con le band Stereo Comics, AB29, l'Angolo Retto (Nomadi Tribute Band), The Sleng, per concludere poi con Dj Set Tommaso Bracaloni. Tra una canzone e l'altra sarà possibile mangiare e bere, grazie all'area food. Per raggiungere la zona stadio sarà garantito il servizio navetta gratuito, con partenza dal parcheggio nella zona industriale Montanelli.

Una serata che nasce dalla necessità di fare qualcosa, spiegano gli organizzatori, di fronte alle atrocità della guerra. "Noi di Rock & Peace non possiamo fermare i responsabili, ma dare un aiuto concreto a chi si trova a lottare per sopravvivere, sì. Questo lo possiamo e lo dobbiamo fare. Rock & Peace nasce per questo" dichiarano gli organizzatori del festival forcolese. "Il ricavato della serata si convertirà in aiuti umanitari concreti per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Noi stessi, insieme al Movimento Shalom, andremo a consegnare di persona il ricavato. Come? ve lo diremo direttamente sabato 11 giugno".

Gli organizzatori concludono infine con un invito rivolto a tutti a prendere parte alla serata, a partecipare: "Ci divertiremo insieme per costruire la pace e sostenere la vita".