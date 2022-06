Serata dedicata a Margherita Hack al Planetario di Firenze

Domani alle ore 19 in Planetario, in occasione del centenario della nascita di Margherita Hack, la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze dedicherà una serata alla grande astrofisica Margherita Hack e a tutte le altre donne scienziate i cui nomi rimangono taciuti dalla Storia e i cui contributi nel campo dell'Astronomia sono stati spesso attribuiti alle figure maschili a loro affiancate.

Il verbo inglese "to hack", tra i vari significati, indica "fare a pezzi": un curioso gioco di parole, per ricordare bene come Margherita Hack abbia sovvertito tanti stereotipi, attraverso le sue battaglie e i suoi successi professionali.

Per celebrare il centenario della sua nascita, il Planetario ricostruirà il cielo che illuminava Firenze il 12 giugno 1922.

Info e prenotazioni: tel. 055 2343723 - mail: iscrizioni@fstfirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa