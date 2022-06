Stati generali della salute in Toscana, conclusione con il ministro Speranza

Si terrà lunedì 13 giugno alle 9.30, al cinema La Compagnia, in via Cavour 50/r a Firenze, l’evento conclusivo degli Stati generali della salute in Toscana. Gli esiti del processo partecipativo che ha coinvolto tutti gli stakeholders – cittadini, associazioni, professionisti, amministratori locali – per far emergere idee e proposte grazie alle quali delineare i principali obiettivi delle politiche per la Salute in Toscana saranno presentati in questo incontro, che chiude il lungo lavoro della commissione Sanità del Consiglio regionale.

Per l’occasione, sarà presente anche ministro della Salute, Roberto Speranza. Interverranno il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, il presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni (Pd), il vicepresidente della commissione, Andrea Ulmi (Lega), il presidente della Regione Eugenio Giani, con gli assessori regionali alla Salute, Simone Bezzini, e al Welfare, Serena Spinelli.

I posti al Cinema la Compagnia sono esauriti. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul portale di comunicazione inConsiglio, sul sito web istituzionale dell’Assemblea toscana, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube del Consiglio regionale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa