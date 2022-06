Stop a gonne corte e canotte a scuola, 74% di Sì al sondaggio di gonews.it

Qual è il confine tra libertà di vestirsi come più si preferisce e la scelta di un abbigliamento consono al luogo frequentato? se ne è parlato negli ultimi giorni, dopo una circolare di una scuola di Firenze in cui si invitavano i giovani a non indossare capi ritenuti "non consoni all'ambiente scolastico", come canotte, top, pantaloncini corti, gonne corte e simili (Qui la notizia).

Il tema ha provocato pareri contrastanti, tra chi si schiera per la libertà nella scelta dei vestiti anche scuola, chi invoca un dress code da osservare in determinati ambienti e coloro che propongono tra i banchi una divisa, che possa così uniformare nell'abbigliamento studentesse e studenti. Una questione diventata oggetto del sondaggio di gonews.it della scorsa settimana.

Alla domanda "Stop a gonne corte e canotte a scuola, sei d'accordo?" ha vinto in maniera netta il "Sì, giusto tornare al decoro" con il 74.59% dei voti. In minoranza dunque coloro per la libertà di vestiario, che si fermano al 25.41% con la risposta "No, reazione spropositata nel 2022".