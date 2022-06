Teatro inclusivo, il finale con gli studenti dell'Enriques

Si è tenuto nella mattinata di giovedì 9 giugno al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino l'evento conclusivo del laboratorio di teatro inclusivo condotto dall'Associazione culturale GatTeatro di Castelnuovo d'Elsa nell'ambito del Piano Scuola estate 20/21 all'istituto Enriques di Castlefiorentino.

I ragazzi dell'Happy Theatre, coordinati da Corrado e Nicola, hanno messo in scena una pièce "a cartoline" di teatro di figura, dimostrando ottime capacità espressive fra gli applausi dei compagni, professori e genitori presenti.

Un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale e alla Fondazione Teatro del Popolo per aver messo a disposizione il Ridotto. Grazie anche alle assessore del Comune di Castelfiorentino Claudia Centi e Francesca Gianni che assieme all'assessora Benedetta Bagni di Certaldo, referente zonale per l'inclusione, pur impossibilitate a presenziare hanno portato il loro saluto ai ragazzi per tramite della Dirigente scolastica Barbara Degl'Innocenti.