Verso la conclusione la rotatoria sulla statale a Pontorme

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Cherubini e via Tosco Romagnola Sud (S.S. 67). Proprio per permettere la conclusione dell'intervento, a partire da lunedì 13 giugno 2022 sono previste modifiche al cantiere: ultimati i lavori per la realizzazione delle isole spartitraffico, è infatti possibile anticipare l'istituzione della viabilità su rotatoria, come disposto con ordinanza 302 del 10 giugno 2022, riaprendo di fatto il collegamento fra la Tosco Romagnola e via Cherubini.

Questa modifica, come spiegato dagli uffici competenti, anticipa la fase finale dei lavori, quella che vedrà la ditta incaricata eseguire la realizzazione delle asfaltature definitive e l'ultimazione delle aiuole laterali e centrale, così da portare notevoli benefici alla viabilità dell'area.

E' raccomandata sempre la massima attenzione, ricordando il limite di velocità a 30 Km/h nel tratto interessato dal cantiere.