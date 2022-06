Arresto di tre uomini dopo anni dai fatti criminosi, l'operazione dei carabinieri

Negli ultimi giorni, i carabinieri di Empoli hanno arrestato tre uomini, in esecuzione di due ordini di carcerazione ed un’ordinanza di custodia cautelare, emessi rispettivamente dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bari, dal Tribunale di Lucca e dal Tribunale di Firenze.

Un trentenne albanese è finito in manette per mano dei militari di Empoli per reati legati alle droghe commessi nel Barese nel 2014. Una volta trasferito nella sua casa ai domiciliari, dovrà trascorrere una pena di 1 anno e 8 mesi.

Il secondo arrestato è un 59enne ritenuto responsabile di truffa e appropriazione indebita avvenute a Viareggio tra l’aprile ed il maggio del 2011. L’uomo, in questo caso, è stato trasferito dai carbainieri di Empoli nella sua abitazione, dovendo scontare una pena di reclusione di un anno e otto mesi.

L'ultimo arresto è avvenuto per mano dei carabinieri di Montelupo Fiorentino assieme al Norm di Empoli. Un 39enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia è stato inoltre trovato in possesso di una moto rubata. Per questo l'uomo si è beccato un'ulteriore denuncia per ricettazione. Adesso l'arrestato si trova nel carcere di Sollicciano.

Infine, i militari di Vinci hanno segnalato alla Prefettura di Firenze due trentenni per detenzione di stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno trovato addosso a loro 4 grammi di hashish e di alcuni frammenti di cristalli di cocaina, del peso di circa mezzo grammo. Per i due è scattata immediatamente la segnalazione, in attesa dei successivi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.