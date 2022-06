Dalla bisteccata di Montespertoli oltre mille euro per Casa Odilia

Sono passati nove giorni di festa, vino, musica e enogastronomia alla Mostra del Chianti, ma non solo, in via Martini, sabato scorso, si è svolta la Bisteccata della Solidarietà promossa dalla P.A. Croce d'oro, Caritas, Avis, Fratres Misericordia e Avo.

L'iniziativa, organizzata da molti anni, promuove, grazie ad una serata di festa, una raccolta fondi a favore di persone che vivono in una situazione di marginalità sociale.

La solidarietà e l'emergenza Ucraina hanno fatto da sfondo a l'iniziativa di quest'anno e la cifra raccolta grazie al cuore grande dei montespertolesi che hanno partecipato alla cena andrà a beneficio dei profughi ucraini portando un aiuto economico alle associazioni di solidarietà di oltre mille euro.

"Un risultato importante destinato a tradursi in un impegno concreto per le donne e i bambini di Casa Odilia, voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno aderito alla cena e quindi alla raccolta fondi. La bontà d'animo dei montespertolesi è un punto fermo di cui andiamo fieri" spiega Mariano Falcini, Presidente della P.A. Croce d'Oro.