Donazione del sangue, Fucecchio illumina di rosso la statua di Giuseppe Montanelli

Il Comune di Fucecchio aderisce con convinzione all'iniziativa di sensibilizzazione per la donazione del sangue promossa da Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani, e dalle Associazioni del Dono del Sangue ed Emocomponenti.

L'obiettivo è quello di accrescere la cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti come atto di partecipazione alla vita sociale.

A Fucecchio martedì prossimo 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, per ricordare ai cittadini l'importanza della donazione, l'amministrazione comunale illuminerà di rosso il monumento di Giuseppe Montanelli, nella piazza centrale della città bassa. L'iniziativa fucecchiese si inserisce nella proposta di Anci e delle associazioni di donatori che nei giorni scorsi avevano spiegato al direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, di aver già registrato una carenza notevole di donazioni, preoccupante anche in vista del periodo estivo, che solitamente registra un calo ormai costante negli ultimi anni. Da qui l’idea di realizzare una scheda informativa, che contiene anche i riferimenti della Regione Toscana a cui rivolgersi per diventare donatori, da mettere a disposizione delle amministrazioni comunali. I cittadini la potranno trovare anche sul sito del Comune.

"La giunta comunale di Fucecchio - spiega la vicesindaca Emma Donnini - sostiene con forza questa importantissima campagna, certi che Fucecchio risponderà positivamente, confermando una tradizione che la nostra città ha sempre avuto sul tema della donazione del sangue, grazie anche al grande lavoro che da numerosi anni le Associazioni di Donatori di Sangue svolgono sul nostro territorio".

"Con la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno di ogni anno per ricordare la data di nascita del medico austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni A/B/AB/0 e del fattore Rh, si vuole dare il giusto riconoscimento a tutte quelle persone che compiono un'insostituibile azione di solidarietà verso il prossimo - sottolinea Stefano Caverni, presidente del Gruppo Fratres di Fucecchio - senza la quale centinaia di migliaia di persone, solo in Italia, semplicemente non potrebbero vivere. Per questo le Associazioni di Donatori di Sangue svolgono un'incessante azione di sensibilizzazione affinché agli ospedali e alle officine farmaceutiche non venga a mancare il sangue, il plasma e gli altri emocomponenti, specialmente nei periodi critici come quello estivo. A tal proposito ben vengano iniziative di grande visibilità come quella promossa da Anci e desidero ringraziare l'amministrazione comunale di Fucecchio per avervi convintamente aderito."

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa