Federico Bussolin nuovo Segretario comunale Lega Firenze

Federico Bussolin, trentuno anni, attuale Commissario provinciale e Capogruppo in Consiglio comunale a Firenze, è stato eletto, per acclamazione, nuovo Segretario cittadino della Lega. "Sono onorato e ringrazio tutti i militanti per avermi scelto come loro rappresentante locale - afferma il neo segretario - e farò di tutto per non deludere le loro giuste aspettative."

"Ci aspettano mesi d'intenso lavoro sul territorio - prosegue Bussolin - in vista delle elezioni amministrative del 2024." "Saremo ancora più incisivi e presenti nei vari Quartieri della città-precisa l'esponente leghista-ascolteremo le istanze dei fiorentini e ne faremo tesoro per organizzarci al meglio con lo scopo di spodestare il Pd da Palazzo Vecchio."

"Dobbiamo essere orgogliosi di essere iscritti alla Lega - sottolinea Bussolin - e fermamente convinti dei nostri mezzi." Al congresso tenutosi presso la sede del Viale Corsica, era presente, tra gli altri anche il Commissario regionale On. Mario Lolini che ha fatto un grosso in bocca al lupo al neo-eletto Segretario, dicendosi convinto che saprà gestire adeguatamente una sezione così importante come quella di Firenze.

"Dopo svariato tempo-ha detto Lolini-finalmente possiamo svolgere un'assise in presenza, un fatto che, per noi leghisti, è particolarmente significativo, visto che nel Dna del nostro partito trovano ampio spazio i fondamentali e continui scambi di opinione personali e la stretta vicinanza con la gente."

Federico Bussolin sarà affiancatao da un comitato direttivo composto da: Federico Bonriposi, Alessio Di Giulio, Filippo La Grassa, Davide Magli, Francesca Mazza, Ambra Menichetti, Niccolò Muncibì, Barbara Nannucci, Vito Poma e Manfredi Ruggiero.

"Eletto per acclamazione il nuovo segretario cittadino. Con Federico - commentano i consiglieri di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai - condividiamo un passato di militanza nei rispettivi partiti e uno sguardo d'insieme futuro per la città di Firenze. A lui tutti gli auguri di un proficuo lavoro grazie al nuovo incarico"