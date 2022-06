Giornata del donatore di sangue, il palazzo del Pegaso si illumina di rosso

Anche palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, si illuminerà di rosso il prossimo 14 giugno per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue.

Il presidente dell’Assemblea legislativa, a nome di tutti i consiglieri, lancia un forte appello alle cittadine e ai cittadini toscani a donare sangue e per sensibilizzare sull’importanza di diffondere la cultura della solidarietà e del dono. La partecipazione è fondamentale ed è occasione per essere parte attiva della società, spiega il presidente, che invita a prenotarsi attraverso le associazioni Fratres, Avis e Anpas e ringrazia Anci Toscana per il grande contributo nella campagna di illuminare i palazzi più rappresentativi e significativi della Toscana. Ricordiamo che per donare è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50kg e godere di buona salute.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa