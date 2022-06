Giornata Italia Senegal, le forze dell'ordine a Empoli per aiutare l'integrazione

Questa mattina 11 giugno in via dei Neri ad Empoli presso il Cenacolo degli Agostini si è tenuto un incontro dal titolo “Giornata Italia Senegal” organizzato dal comune di Empoli e dal coordinamento delle Associazioni Senegalesi in Toscana.

All’evento è intervenuto il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma che ha sottolineato lo spirito di fattiva collaborazione ed amicizia che lega tutto il nostro territorio alla comunità senegalese.

Da qui l’importanza di una sempre maggiore integrazione favorita anche dall’impegno delle Questure nella pronta trattazione delle pratiche sui soggiorni dei cittadini stranieri: a Firenze sono state ad esempio recentemente disposte il sabato mattina, oltre che durante tutta la settimana, aperture straordinarie degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione.

Quest’ultimo è stato inoltre potenziato nelle ultime settimane con l’assegnazione di agenti, personale appartenente all’amministrazione civile dell’Interno e con un nuovo Dirigente che, la settimana scorsa, ha assunto il nuovo incarico.

"Grazie poi al sincero legame tra le nostre realtà, rafforzato dalla fiducia nelle Istituzioni, in passato - ha ricordato il Questore Auriemma - è stato possibile affrontare insieme anche gravi ma singoli episodi, riuscendo ad isolare sempre e solo i responsabili di episodi violenti".

Oltre al Dirigente del Commissariato di Empoli Francesco Zunino e al Comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli Daniele Riva, presenti all’incontro anche il Sindaco di Empoli Brenda Bernini, il Primo Consigliere dell’Ambasciatore del Senegal in Italia Amadou Lamine Cissè, il Console Generale del Senegal a Milano Mamadou Lamine Diouf, il Console Onorario del Senegal a Firenze Eraldo Stefani, il Presidente della Commissione III Consiglio Regionale della Toscana Enrico Sostegni, il Presidente di C.A.S.T.O. Diop Mbaye, il Presidente Mbolo Mohamed Niane, la Coordinatrice INCA Senegal Vanessa Marchese, il Sindaco di Scandicci e delegato immigrazione di ANCI Tosana Sandro Fallani, Valentina Geraci del Centro studi AMIStaDes e il Presidente del Consiglio Comuniale di Empoli Alessio Mantellassi.

Fonte: Questura di Firenze