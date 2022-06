Incendio in un condominio di Barberino di Mugello

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Barberino e Borgo San Lorenzo, sono intervenuti intorno alle ore 11.30 di oggi per un incendio scaturito all'interno di un condominio a Barberino di Mugello, in via Cirignano.

Ad essere interessati dall'incendio i contatori della luce, posti nel vano scale del condominio.

Tre persone, rimaste bloccate in casa a causa del denso fumo presente nel vano scale, sono state fatte uscire in sicurezza dopo che il personale dei vigili del fuoco aveva provveduto ad estinguere l'incendio e ad eliminare la presenza di fumo dal vano scale. Una volta tornata la situazione alla normalità, le persone hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni in attesa del ripristino dell'energia elettrica. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari.