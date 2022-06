La strategia poetica di Federico Barsanti al Mosaica di Lido di Camaiore

Lunedì alle 21,00 presso il Centro Mosaica a Lido di Camaiore l’attore Federico Barsanti inventore della Strategia Poetica presenterà il libro che per la prima volta ne svela il metodo e i segreti.

Una serata gratuita aperta al pubblico in cui Barsanti dialogando con la scrittrice e giornalista Elena Torre ci accompagnerà tra le pagine del libro in una serata alla scoperta della bellezza e dell’aiuto che questa disciplina artistica interiore può offrire.

“Sono molto felice di presentare per la prima volta al pubblico versiliese il mio libro -dichiara Barsanti- sarà una bellissima occasione per incontrare tutti coloro che vorranno fare un’escursione in questa pratica e godere dei suoi benefici. Sarà bello poter disquisire e approfondire i temi del libro e, soprattutto, rispondere alle tante domande che stanno emergendo in chi sta già leggendo il libro e intrapreso il cammino di Strategia Poetica.”

Ma cos’è la strategia poetica? Una pratica sognata, pensata e messa a punto da Federico Barsanti che, forte della sua trentennale esperienza teatrale e registica con migliaia di persone tra bambini, ragazzi ed adulti anche con gravi disabilità, consente di “scoprire e imparare a conoscere gli Spazi Interiori in cui ci muoviamo quotidianamente, mettendo in pratica una tecnica che permette di ri-prendere in mano la nostra esistenza troppo spesso piena di rabbia, ansie e inutili (rin)corse.”

Appuntamento quindi con Federico Barsanti e la sua Strategia Poetica al Centro Mosaica (Corte Anna Magnai 1) Lido di Camaiore (Lu) lunedì 13 giugno ore 21,00.

E il 29 giugno sempre al Centro Culturale Mosaica, sempre alle 21,00 Barsanti sarà di scena con lo spettacolo che lo ha fatto conoscere nei teatri di tutta Italia Signora Porzia ricette per la felicità.

Federico Barsanti è attore, autore e regista. Insegna Arti Sceniche a bambini, ragazzi, adulti anche con gravi disabilità e tiene stage in Italia e all’estero. Il suo spettacolo Signora Porzia compie tour in teatri italiani ed europei e tra i tanti festival ha partecipato al 64° Festival Dei Due Mondi di Spoleto; partecipa a diverse produzioni musicali, televisive, spot e docu-film come attore, tra cui con il regista messicano J.G. Lambert, e come speaker su programmi andati in onda nel programma “Geo” e altri. Svolge anche attività di coaching personale e ha curato e cura artisti conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

