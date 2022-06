Marcia per i diritti umani in zona Cuoio

Sabato 25 giugno, a cavallo tra le province di Firenze e Pisa va in scena la seconda edizione della Marcia per i diritti umani. La manifestazione promossa da varie associazioni del Valdarno Inferiore, tra cui il Movimento Shalom si terrà il sabato 25 giugno è volta a chiedere lo stop alla guerra in Ucraina e il disarmo globale.

Sono previsti due percorsi: uno che andrà da Fucecchio passando da Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto, un altro con partenza a San Miniato Basso e attraversamento di Ponte a Egola. I due cortei si ritroveranno al Santuario della Madonna di San Romano (Pisa) per poi concludere assieme il loro tragitto a Torre Giulia, nel territorio di Montopoli in Val d'Arno (Pisa), dove interverrà Flavio Lotti, il coordinatore della marcia Perugia-Assisi.