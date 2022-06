Missi Italia, primo appuntamento in Toscana a Barberino Tavarenelle

Primo appuntamento per la Toscana, dell’83esima edizione del concorso di MISS ITALIA 2022, domani al campo sportivo di Sambuca, nel comune di Barberino Tavarnelle.

L’avventura ricomincia e superato il difficile periodo della pandemia, il concorso riprende il suo cammino sulle passerelle della nostra regione fino alla finale regionale di Miss Toscana 2022 in programma i primi di settembre.

Appuntamento ormai consolidato negli anni grazie all’ U.S. Sambuca, quello di domani è il primo appuntamento del concorso di Miss Toscana per l’83esima edizione di Miss Italia 2022. La prima classificata prenderà il titolo di Miss Sambuca, 1° traguardo per poi raggiungere la Semifinale Regionale in programma i primi di agosto. Presentatore della serata sarà Raffaello Zanieri.

Ad occuparsi del coordinamento e dell’organizzazione di tutto il concorso, sarà l’agenzia Syriostar srl di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme.

Come nelle precedenti edizioni, la buona riuscita del concorso sarà garantita dalla professionalità e dall’attento lavoro di Alessandro Ferrari, con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli (foto Giovanni Rastrelli).

Corona il tuo sogno e se sei una ragazza simpatica, allegra, spigliata, di bella presenza, con voglia di affacciarti al mondo dello spettacolo e un’età tra i 18 anni da compiersi entro il 18 settembre e i 30 anni entro il 31 dicembre 2022, iscriviti direttamente sul sito di Miss Italia .WWW.MISSITALIA.it oppure chiama SYRIOSTAR al n. 0572/507351 . o il n. 335/7306153.

Sarà un cammino lungo ma molto interessate e chi ha delle buone carte da giocare per arrivare alle Finali Nazionali, il percorso inizia da qui.

Fonte: Ufficio Stampa