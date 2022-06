Moto, il ripolese Matteo Vannucci trionfa in Supersport 300

Grande giornata per il 18enne pilota ripolese Matteo Vannucci, che in sella alla sua Yamaha ha vinto la gara 1 del campionato mondiale nella categoria Supersport 300. Vannucci, che corre per il team Ag Motorsport Italia, è scattato dalla pole position per poi ha battere sul filo di lana il suo compagno di marca, lo spagnolo Alvaro Diaz.

Un finale davvero al cardiopalma, visto che Diaz ha annullato lo svantaggio fino a conquistare la prima posizione nel corso dell'ultimo giro. Vannucci però è riuscito a sorpassare Diaz proprio sulla linea del traguardo, battendolo per soli 20 millesimi.

La gara questo fine settimana, a fianco della classe regina Superbike, fa tappa sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, a Rimini, per il Gran premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, 4/o round del 2022. La seconda gara del weekend è fissata per domani pomeriggio alle 15,15.