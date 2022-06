Piazza Goldoni e zone limitrofe, parte la quarta fase di riqualificazione

Procede la riqualificazione di piazza Goldoni. Lunedì 13 giugno scatta la quarta fase dell’intervento che prevede il rifacimento totale della pavimentazione in lastrico della piazza, l’ampliamento del marciapiede tra Borgo Ognissanti e lungarno Vespucci e il rifacimento totale di quello tra via della Vigna Nuova e lungarno Corsini, il ripristino dell’asfalto nella zona dove è già presente (fra piazza Goldoni e il bivio via della Vigna Nuova-via del Parione). Nell’occasione vengono eseguiti anche lavori di Publiacqua sulla rete dell’acquedotto e la predisposizione dei cavi per gli impianti semaforici di Firenze Smart che realizzerà anche la nuova illuminazione.

Nel dettaglio la quarta fase che andrà avanti fino al 25 luglio prevede l’ulteriore allargamento del cantiere nella parte centrale della piazza con la chiusura anche della svolta da via dei Fossi verso Borgo Ognissanti. Sarà invece percorribile la direttrice da Ponte alla Carraia verso il centro ovvero verso via della Vigna Nuova per i veicoli autorizzati e via del Moro oltre alla svolta sul lungarno Corsini.

Via dei Fossi e Borgo Ognissanti saranno quindi chiusa rispettivamente da via Palazzuolo e fino a via del Porcellana diventando strade senza uscita (accesso consentito ai titolari di passi carrabili oltre che ai mezzi di soccorso). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Fossi e diretti su lungarno Vespucci/Ponte alla Carraia: Borgo Ognissanti-piazza D’Ognissanti-lungarno Vespucci. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti dal lato di Ponte alla Carraia e diretti in Borgo Ognissanti: piazza Goldoni-via del Moro-via della Spada-piazza Ottaviani-via dei Fossi-Borgo Ognissanti.

A seguire i lavori si sposteranno sull’altro lato della piazza con i provvedimenti che saranno comunicati successivamente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa