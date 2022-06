Rapina alle Poste di San Casciano questa mattina.

Verso le 10, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel locale ufficio postale di via 27 luglio a rapina avvenuta. Un uomo, dal volto in parte coperto da una mascherina, ha finto di entrare come avventore per poi simulare il possesso di un'arma e farsi consegnare circa 1.000 euro.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Scandicci.