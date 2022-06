Starbene a scuola: 19 nuovi progetti all’Istituto Comprensivo Empoli Est

Sono ben 19 i laboratori attivati al Comprensivo Empoli Est grazie al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione e finanziati dai Fondi Strutturali Europei.

Con l’obiettivo di creare una “scuola di qualità per tutti” e trasformare il luogo di apprendimento in ambiente di vita, è stato elaborato un ampio piano di attività didattiche che possano coinvolgere gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Vanghetti e delle Scuole Primarie, anche in orario extra scolastico. “L’avventura PON” infatti è iniziata a marzo 2022 e accompagnerà i nostri ragazzi per tutta l’estate: un viaggio che li ha fatti e li farà spaziare dalle lingue alla musica, dal teatro all’arte, dall’educazione motoria al canto, dalla Robotica alle STEM.

Già terminato il modulo di Arte che ha impegnato gli alunni della Scuola Primaria di Ponzano nella realizzazione di elaborati grafici ispirati ai più importanti monumenti fiorentini.

Anche i Pon di Musica, Arte Scenografica e Teatro si sono conclusi il 31 maggio, con l’apprezzatissimo spettacolo "Una sera a teatro con Gianni Schicchi": i ragazzi della Scuola Vanghetti hanno dedicato numerosi pomeriggi a perfezionare la recitazione, a preparare scenografia ed intermezzi musicali, collaborando attivamente alla realizzazione di un progetto comune. Entusiasmo anche da parte delle famiglie che hanno potuto assistere alla performance e condividere il risultato di un percorso didattico.

Molti sono ancora i Pon in fase di svolgimento, con ampio spazio alle lingue: laboratori di consolidamento, potenziamento e arricchimento del lessico di francese, inglese, tedesco e spagnolo, senza dimenticare l’alfabetizzazione per non italofoni; attività ludiche e uscite sul territorio, anche durante il weekend, hanno creato una comunità educativa che impara divertendosi.

Al via tra pochi giorni attività di “Corpo, movimento, sport e gioco”, ma anche di teatro, robotica, STEM, che accompagneranno bambini e ragazzi per tutto il periodo estivo.

Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano i due assi portanti su cui si incardinano tutte le attività del Comprensivo Empoli Est. -La finalità di questi progetti è quella di fare in modo di proporre attività formative con una veste nuova - commenta il Dirigente Scolastico Marco Venturini - che non è vincolata dalle regole, per esempio, delle verifiche e della valutazione, questo aspetto, insieme a molti altri, consente sia ai docenti che agli alunni di vivere la scuola in maniera ancora più interattiva, dove gli alunni sono protagonisti attivi del loro sapere.

Fonte: Ufficio Stampa