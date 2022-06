Use Gross lascia andare Corbinelli, il ct delle due salvezze consecutive

Si separano le strade di Cosimo Corbinelli e dell’Use Computer Gross. Il prossimo anno il tecnico castellano non sarà infatti più alla guida della prima squadra, ruolo che ha occupato per una stagione e mezzo centrando due salvezze consecutive. Il tutto senza dimenticare le annate al settore giovanile dove ha guidato squadre di punta contribuendo alla crescita dei ragazzi e centrando ottimi risultati. Proprio per questo la società lo ringrazia del lavoro svolto sin dal suo arrivo al Pala Sammontana. Anche Lorenzo Puschi, suo assistente, non sarà più nello staff tecnico biancorosso ed anche a lui va il grazie della società. Ad entrambi il più sincero augurio delle migliori fortune umane e professionali.

Fonte: Use Basket Empoli