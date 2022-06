Volley Castelfiorentino, I'Giglio riabbraccia coach Buoncristiani

La Pallavolo I'Giglio è molto felice di dare il bentornato al coach Piergiacomo Buoncristiani che riprende il suo posto alla guida della Cip-Ghizzani.

Piergiacomo è stato alla Palestra Enriques nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, passando poi con non poco dispiacere alla Giotti Victoria Volley. Durante i saluti ci eravamo augurati di rivederlo "in un futuro" a Castelfiorentino, pertanto siamo veramente lieti di ritrovarlo con noi dopo solo un anno.

Le due stagioni insieme, per quanto segnate dalla pandemia, erano state serene e appaganti; durante la seconda la Serie C aveva anche raggiunto i Play Off e il prossimo anno (pallavolistico) crediamo, insieme all'allenatore Buoncristiani, di poter fare altrettanto.

Per chi non lo avesse conosciuto gli scorsi anni, Piergiacomo Buoncristiani è un allenatore che vanta in curriculum molte esperienze importanti tra cui: direttore didattico dei corsi allenatori del CT Firenze; per sei anni, in periodi diversi, selezionatore provinciale per la provincia di Firenze; primo allenatore per 17 stagioni in campionati nazionali (B2 e B1); 9 promozioni; 3 titoli provinciali giovanili.

Siamo convinti che la sua esperienza e i suoi insegnamenti, a cui ci affidiamo nuovamente, faranno crescere sia la squadra che la Società e saranno un prezioso aiuto anche come confronto per gli allenatori del giovanile. Rinnoviamo quindi la nostra fiducia nei confronti dell'allenatore e delle ragazze e insieme a loro puntiamo a fare una grande stagione.

Fonte: Ufficio Stampa