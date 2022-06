Quattro secoli del SS.ma Annunziata, la festa di fine anno

Condensare in poco più di un’ora messaggi ed attestazioni pubbliche di riconoscenza ed affetto verso chi, per quasi 400 anni, si è speso per l’educazione e la formazione delle nuove generazioni, non è compito facile, così come non può esaurirsi con una semplice festa. E’ quanto i volontari dell’Agesc (Associazione Genitori Scuola Cattolica) e la Scuola tutta hanno cercato di fare durante l’evento di chiusura dell’anno scolastico svoltosi al Conservatorio SS.ma Annunziata delle Suore Domenicane ad Empoli.

L’intera comunità scolastica, arricchita dalla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle massime cariche religiose locali e della madre generale Suor Giacomina, si è stretta commossa alle tre suore, le ultime ancora presenti nello storico istituto empolese. A Suor Annamaria, Suor Colomba ed a Suor Laura, visibilmente colpite da tanto affetto, è andato pertanto il premio Agesc “Una vita nella scuola”, per dare forma al senso di gratitudine generale nei loro confronti. Analogo riconoscimento è stato assegnato a Fabrizio Fabrizzi che ha lavorato per oltre quarant’anni nella scuola di via Chiara.

Come ormai è tristemente noto, nei prossimi giorni le suore saranno trasferite in altre località e residenze gestite dall’ordine delle Suore Domenicane dell’Unione di San Tommaso d’Aquino, al cui pensiero hanno ispirato la loro professione religiosa e la pedagogia di cui hanno giovato, fin dal 1638, generazioni e generazioni di giovani, facendo sì che la scuola risultasse la più antica istituzione dedita all’educazione “in terra di Empoli”.

Il tema della serata è stata “la fedeltà”, rappresentata dal legame forte che le suore hanno stretto con la nostra città e, su questo tema, sono stati assegnati premi a studenti che, dimostrando attaccamento e senso di appartenenza, hanno compiuto l’intero percorso scolastico, o buona parte di esso, alla SS.ma Annunziata.

I premi sono andati a: Sara Alderotti, Matilde Bianchi, Bernardo Busoni, Giada Cecchi, Ginevra Dani, Irene Lunardi, Luca Tschabuschnig per gli anni passati. A Caterina Bagnoli, Bianca Fontanelli, Pietro Sani, Giulia Tempesti, Oscar Wang Haoyang per il 2022. Inoltre sono stati premiati Geremia Bonsignori, Gianfilippo Borsellini, Vaira Forzati, Luigi Gasbarro, Daniele Gerges, Jimmy Jiang Jin Chai, Francesco Toni, Sindi Fili, Dylan Rutili e Stagni Francesco.

La serata è stata l’occasione per presentare il logo di Euroweek 2023, un evento internazionale unico nel suo genere, con la partecipazione di delegazioni scolastiche provenienti da venticinque paesi europei e con Empoli che assumerà, per una settimana, il ruolo di “capitale europea degli istituti superiori”. L’iniziativa, voluta fortemente da Suor Amata, storica figura del Conservatorio, vede fin dal 1990 la SS.Annunziata come unica scuola a rappresentare l’Italia in tale consesso e costituisce, una volta di più, il segno di una Scuola che rimane viva, al passo con i tempi e temprata dagli insegnamenti ereditati dalle suore che continueranno a supportare, quantomeno spiritualmente, ogni attività.

Fonte: Conservatorio SS.ma Annunziata