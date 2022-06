Due denunciati per furto e porto d'arma bianca a Pisa

Ha cercato di superare le casse del supermercato Esselunga di Pisa portando via 475 euro di merce non pagata. La polizia è intervenuta ieri poco prima delle 21 per un 37enne georgiano. L'uomo è stato denunciato per furto, la merce è stata restituita.

Denunciato un altro 37enne marocchino perché durante un controllo nel pomeriggio di ieri è stato trovato con un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di circa 21 cm con lama acuminata di circa cm 10, debitamente sequestrato. Il reato contestato è quello di porto illegale di arma bianca.