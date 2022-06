Speciale Elezioni Comunali Toscana - Live Affluenze e Risultati

Oggi si rinnovano 971 amministrazioni locali, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. I comuni capoluogo sono 26, di cui quattro capoluoghi di regione. In Toscana la sfida molto sentita è quella di Bientina, ma ci sono anche altre piccole amministrazioni comunali chiamate al voto. Qui trovate le info sul voto in 24 amministrazioni comunali (tolte Bientina, Lucca, Carrara e Pistoia che trovate qui).

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23, nella serata di domenica si potranno scoprire solo le affluenze perché gli scrutini cominceranno alle 14 di lunedì 13 giugno.

Affluenze e risultati

PROVINCIA DI AREZZO

Montemignaio

Monte San Savino

PROVINCIA DI GROSSETO

Campagnatico

Manciano

Pitigliano

PROVINCIA DI FIRENZE

Rignano sull'Arno

PROVINCIA DI LIVORNO

Campo nell'Elba

Marciana Marina

Porto Azzurro

Sassetta

PROVINCIA DI LUCCA

Bagni di Lucca

Camaiore

Forte dei Marmi

Porcari

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Aulla

Mulazzo

Zeri

PROVINCIA DI PISA



Riparbella

PROVINCIA DI PISTOIA

Marliana

Quarrata

San Marcello Piteglio

Serravalle Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA

Montalcino

Sarteano