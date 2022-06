Trovato a rubare in auto a Firenze scappa dai carabinieri: arrestato

Alle 4.30 di questa mattina una telefonata è giunta al 112: due pattuglie del Norm dei carabinieri sono state inviate in via Squarcialupi, dove era stato segnalato un uomo che stava danneggiando un’autovettura in sosta.

L'uomo, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga a piedi. L'inseguimento è terminato in via Paisiello, dove i militari hanno bloccato l’uomo, trovato in possesso di un paio di occhiali ed altri oggetti risultati asportati proprio all’interno di quella auto, che presentava il finestrino posteriore destro infranto.

Era stato lo stesso a entrare in auto. Il proprietario del mezzo ha ricevuto indietro il maltolto. L’autore del furto è un 24enne di origini marocchine, già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Firenzuola e di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti reati. È stato arrestato per l'ipotesi dei reati di danneggiamento e furto, entrambi aggravati. L'arresto sarà convalidato con il rito direttissimo nella mattinata di lunedì.