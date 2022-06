A Firenze l'evento conclusivo di Primavera d'Impresa

Scatta domani, 14 giugno, l'evento conclusivo dell'edizione 2022 di Primavera d'Impresa, il concorso organizzato dalla cooperativa Crisis, rivolto a micro, piccole e medie imprese – di tutti i settori merceologici – che siano riuscite, introducendo modifiche sul mercato e/o nel proprio sistema produttivo, a raggiungere una maggiore competitività. In totale sono 116 le idee imprenditoriali candidate che si 'sfideranno' domani e mercoledì al Palazzo Congressi di piazza Adua a Firenze: il 15 giugno (ore 17) saranno premiate le tre aziende che si sono distinte per azioni che hanno garantito un maggior sviluppo ed un nuovo approccio del business a vantaggio della comunità.

Durante la due giorni, dopo i saluti introduttivi del governatore della Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella e di Cristina Nati, presidente di Crisis, moderati dal vice direttore de "Il Tirreno" Cristiano Meoni, ci saranno incontri B2B ("business-to-business") dedicati ai candidati ed ai partner di Primavera d’Impresa, dibattiti su “Infrastrutture quali leva di sviluppo dei territori” “Organizzare l’azienda in modo vincente”, “Qualità del lavoro e sostenibilità economica” (14 giugno) e ancora “Turismo post pandemia”, “Pnrr: un’occasione di innovazione per il Paese e di collaborazione tra accademia e imprese”, “Tecnologia e ambiente” (15 giugno).

Nel pomeriggio del 15 giugno, prima della premiazione di vincitori, si svolgerà un’agorà che vedrà la partecipazione di enti, università, associazioni e ospiti nazionali, moderata da giornalisti coordinati dai direttori della testata “Stradenuove”, Francesco Carrassi e Luca Telese, il direttore de "Il Tirreno" Luciano Tancredi e il direttore di Toscana Tv Marco Talluri. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito.

Nel frattempo Alessia Di Gregorio (categoria 14-18 anni), con un fotoreportage che si intitola “Spensieratezza” e Francesca Pavoni (categoria 19-24 anni), con un lavoro dal titolo “Giovani d’oggi” sono le vincitrici del contest fotografico “Il futuro in un click: idee per lo sviluppo del Paese”, realizzato da Primavera d’Impresa, Associazione 46° Parallelo e con il sostegno della Regione Toscana.

Le foto delle due vincitrici saranno oggetto di una mostra virtuale sul sito www.atlanteguerre.it e di una mostra al Palazzo dei Congressi di Firenze: anche in questo caso il 15 giugno (ore 17), al Palazzo dei Congressi, avverrà la premiazione.

Fonte: Ufficio Stampa