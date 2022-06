Abc, nasce il Consiglio Tecnico

“L’Abc per noi è casa, un legame che non si è mai interrotto”.

Inizia con queste parole il percorso del neonato Consiglio Tecnico dell’Abc Castelfiorentino, un gruppo composto da sette “tecnici” ai quali il Consiglio Direttivo ha deciso di affidare tutte le questioni, per l’appunto tecniche, che riguardano le squadre gialloblu, a partire dal Minibasket fino ad arrivare alla C Gold. Un movimento, quello del vivaio castellano, che negli ultimi anni è cresciuto raggiungendo traguardi importanti. Basti pensare al fatto che nell’ultima stagione tutte le squadre giovanili dell’Abc hanno conquistato le Finali Regionali, con l’Under 15 Eccellenza approdata addirittura alle Finali Nazionali, o guardare ai numeri in costante crescita del settore Minibasket. Un movimento su cui proprio adesso è dunque necessario investire energie e risorse, e per farlo servono in primis passione, esperienza e competenza. Tutte qualità che il nuovo Consiglio Tecnico riassume perfettamente.

Paolo Betti, Claudio Calvani, Enrico Carzoli, Daniele Lazzeretti, Samuele Manetti, Alessandro Profeti, Antonio Ticciati: sono questi i sette componenti del nuovo Consiglio gialloblu. Trascorsi di lusso in campo e in panchina, vere e proprie bandiere dell’Abc che hanno fatto un pezzo di storia del sodalizio castellano e che, ognuno in base alle proprie competenze, hanno deciso di passare all’altro lato della barricata e mettere l’esperienza maturata in anni e anni trascorsi sul parquet nella gestione tecnica del presente e del futuro dell’Abc. A partire da Paolo Betti, Samuele Manetti e Claudio Calvani, i tre condottieri che hanno guidato l’Abc Solettificio Manetti negli ultimi anni ma prima ancora grandi ex giocatori nati e cresciuti con il gialloblu cucito addosso, passando per Antonio Ticciati, colonna portante del minibasket Abc dopo una vita trascorsa come giocatore, Enrico Carzoli e Daniele Lazzeretti, due storici ed indimenticati ex giocatori che si apprestano a vestire di nuovo la maglia gialloblu, fino ad arrivare ad una vera e propria bandiera come Alessandro Profeti, oggi pronto a mettere tutta l’esperienza maturata durante la sua carriera sul campo in qualità di dirigente.

“Partiamo dal presupposto che l’Abc per noi è casa, perchè chi passa da qui resta sempre legato – spiega Alessandro Profeti a nome del Consiglio Tecnico -. Dopo una vita trascorsa in gialloblu, il fatto di poter mettere le nostre competenze al servizio dell’Abc in un momento così importante è un attestato di grande stima da parte della società e al contempo un impegno da parte nostra ad investire tempo ed energie per il presente e per il futuro. Ognuno di noi avrà un proprio ruolo specifico che riguarderà aspetti tecnici della gestione delle squadre, al fine di operare insieme agli allenatori da un lato, e al Consiglio Direttivo dall’altro, e far crescere, qualitativamente e quantitativamente, il movimento cestistico castellano”.

Al nuovo Consiglio, dunque, gli auguri di buon lavoro e un grandissimo in bocca al lupo per tutte le sfide che lo attendono.

Fonte: Abc - Ufficio stampa