Ac San Miniato calcio in Promozione, il vescovo Migliavacca riceve la squadra

Visita di una delegazione della squadra dell'Ac San Miniato calcio, vincitori del campionato di prima categoria girone B con l'approdo in promozione dopo oltre 50 anni, allo splendido palazzo vescovile della Diocesi di San Miniato, dove sono stati ricevuti dal vescovo S.E. Mons. Andrea Migliavacca, che ha fatto i complimenti per la vittoria del campionato all'ultima giornata ai dirigenti, allo staff tecnico e ai giocatori intervenuti e un caloroso augurio in vista della prossima stagione calcistica, dove ha dichiarato, che sarà presente a vedere alcune partite casalinghe dei rossoblù.

I dirigenti sanminiatesi al termine del caloroso incontro, hanno donato al vescovo Mons. Migliavacca il libro "Gioco del Calcio All'Ombra della Rocca" che raccoglie la storia calcistica della squadra.

Fonte: Ufficio stampa