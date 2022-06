Calcio, a Poggibonsi la finale Poule Scudetto di Serie D

U.S. Poggibonsi S.R.L. è orgogliosa di comunicare che il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha individuato nello Stadio Comunale Stefano Lotti la sede della Finale della Poule Scudetto, gara che assegnerà il titolo di Campione D’Italia Serie D.

La competizione ha visto sfidarsi le nove squadre vincenti dei rispettivi gironi e promosse in Serie C.

L’atto conclusivo porrà di fronte Recanatese e Giugliano e si disputerà nell’impianto di Viale Guglielmo Marconi mercoledì 15 giugno alle ore 17.00.

Un illustre riconoscimento per la città e per la Società, a coronamento di una stagione decisamente positiva sotto il profilo dei risultati e dei traguardi raggiunti.

U.S. Poggibonsi S.R.L. informa che l’acquisto dei tagliandi potrà avvenire soltanto online tramite il sistema GO2. Tutti i documenti di legittimazione saranno nominativi e non cedibili.

Alla società Recanatese è stata assegnata la Gradinata Locali, mentre alla società Giugliano è stata attribuita la Gradinata Ospiti. I tagliandi per le due tifoserie saranno in vendita al prezzo di 10 euro esclusivamente presso le rispettive città.

La Tribuna Laterale Coperta sarà riservata agli accrediti e agli spettatori non residenti nelle regioni Marche e Campania. Il biglietto per questi ultimi avrà un costo di 15 euro e potrà essere acquistato il giorno della gara.

Ingresso gratuito per ragazze e ragazzi dagli 0 ai 14 anni.

