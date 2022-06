Consiglio regionale: si parla di Fi-Pi-Li e di investimenti triennali

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato martedì 14 e mercoledì 15 giugno. I lavori inizieranno domani, martedì alle 14,30, in seduta pomeridiana, con chiusura prevista alle 19. L’Aula riprenderà mercoledì, a partire dalle 9.30 in seduta antimeridiana, con chiusura alle 13.

La seduta inizierà con le interrogazioni a risposta immediata, che affronteranno varie tematiche: la carenza dei medici, i consorzi di bonifica, la Fi-Pi-Li, Fidi Toscana.

I lavori proseguiranno quindi con gli atti delle commissioni consiliari: modifiche allo Statuto, in prima lettura, per introdurvi il principio dell’antifascismo come valore fondante dell’azione regionale; piano di razionalizzazione delle società partecipate; bilancio economico di previsione 2022 e piano degli investimenti 2022/2024 di Ente Terre regionali toscane; disposizioni per l’attività fisica; due proposte di risoluzione sugli indirizzi in merito ai principali obiettivi delle politiche per la salute della Toscana, a seguito della consultazione pubblica degli Stati generali della Salute. All’ordine del giorno anche molte mozioni.

