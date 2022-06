Elezioni Montalcino, Franceschelli vince con l'80%

Le urne hanno deciso: Silvio Franceschelli riconfermato sindaco di Montalcino. Nel comune della provincia di Siena si è votato per il rinnovo del Consiglio comunale (l'affluenza è stata del XXX) e dopo lo scrutinio si è avuto il vincitore. In corsa due fazioni.

L'avvocato Silvio Franceschelli (anche presidente della provincia) si era ripresentato alla guida del centrosinistra con 'Uniti per Franceschelli'. Ha ottenuto l’80,26 % dei voti.

Dall'altra parte si era proposto Angelo Cosseddu con la lista 'Per Angelo Cosseddu sindaco', che si è fermato al 19,74%.

Franceschelli ha totalizzato 1602 voti totali contro i 394 di Cosseddu. L’affluenza, alle ore 23 di ieri, era stata del 49,93% per un totale di 2164 votanti. Le schede bianche sono state 74, quelle nulle 94.

“Si tratta di un voto in linea con il consenso ricevuto durante i miei precedenti mandati – commenta il sindaco Silvio Franceschelli. – Adesso sarà mio compito chiudere le grandi progettazioni avviate oltre che accompagnare coloro che vorranno affacciarsi alla politica per costruire un parco di idee e progetti per chi governerà il futuro di questa nostra comunità e che vede in questa elezione, come ho già annunciato, la mia ultima elezione amministrativa, a prescindere da ciò che consentirà in futuro la normativa”.

Queste le preferenze attribuite ai componenti delle due liste per l’ingresso in Consiglio comunale. Per la lista Uniti con Franceschelli Alessandro Nafi 331, Aurora Piccioni 218, Giulio Barbagli 112, Ilaria Paolo Marcon 105, Gabriele Ciani 203, Lisa Meattini 183, Giorgio Sanna 101, Stefania Platini 108, Fabiano Pinciani 9, Clarissa Vegni 49, Anna Cappelli 2, Danilo Scheggi 2.

Per la lista Angelo Cosseddu Sindaco Massimiliano Contek Vitagliano 37, Simonetta Ciacci 24, Federico Cantini 92, Antonina Bertini 22, Matteo Mangiavacchi 11, Barbara Vegni 9, Giorgio Natalini 18, Elisa Chionne 18, Samuele Borgogni 0, Pier Paolo Morriciani 3, Livio Capitani 4.