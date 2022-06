Elezioni Toscana, i commenti. Bonafè: "Pd primo, cerchiamo ampio sostegno"

Simona Bonafè segretaria PD Toscana su elezioni amministrative: "Pd primo partito, al ballottaggio chiediamo sostegno anche a forze di centrosinistra staccate"

"In Toscana il voto di ieri ci consegna risultati positivi in tanti comuni e un lavoro importante da fare per i ballottaggi. Il PD si conferma primo partito ovunque. Questa tornata elettorale ci porta a due ballottaggi e una sconfitta a Pistoia. A Lucca e Carrara i nostri candidati partono con un buon vantaggio sul centrodestra, numeri che dobbiamo adesso consolidare e ampliare, ricercando il più ampio sostegno possibile da costruire nelle prossime ore. Abbiamo validi candidati e programmi credibili. Il ballottaggio è decisivo: chiediamo il sostegno a tutti gli elettori e senso di responsabilità anche a quelle forze del centrosinistra che al primo turno non avevano sostenuto Raspini a Lucca e Arrighi a Carrara, affinchè le città non finiscano in mano alla destra.

Per le restanti amministrazioni vinciamo al primo turno tutti gli altri comuni sopra 15mila abitanti: Quarrata, con un Pd che sfiora il 50 percento e Camaiore. Siamo soddisfatti anche per i comuni più piccoli che eleggono il sindaco a turno unico: confermiamo le amministrazioni dove eravamo maggioranza, con un saldo positivo per alcuni comuni dove fino a ieri eravamo all'opposizione e adesso saremo al governo. Simbolico il dato di Rignano, dove il PD torna alla guida del comune e Bientina, dove l'ex sindaco uscito dal PD e sostenuto dalla destra è stato sconfitto dal nostro Dario Carmassi che viene riconfermato".

Bergamini: "Forza Italia al centro di percorso di ricostruzione"

“Palermo, Genova e L’Aquila. Tre grandi città che hanno scelto al primo turno i candidati sindaci sostenuti dal centrodestra unito. A cui si aggiunge la rielezione di Alessandro Tomasi a Pistoia che dovrebbe essere confermata anche stasera. Queste elezioni sono state vinte, ancora una volta, dal centrodestra che presentando programmi e progetti seri per le città, si conferma un contenitore di proposte e di valori solidi in grado di arginare i facili populismi decretandone così la fine in molte città. Questa è una competizione che segna anche l’inizio di un percorso di ricostruzione, basato su pragmatismo, capacità di governo e buona amministrazione, in cui Forza Italia con la sua identità moderata si pone al centro della coalizione”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.